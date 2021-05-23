«Валенсия» объявила об уходе Мангала
«Валенсия» объявила об уходе из команды защитника Эльякима Мангала.
30-летний француз покидает клуб на правах свободного агента, контракт с игроком не будет продлен.
Thank you for your professionalism and work, @Elia22Mangala ????#JuntsAnemAMUNT #PeopleVCF pic.twitter.com/7U2AR61OoK— Valencia CF ??? (@valenciacf_en) May 22, 2021
В сезоне-2020/21 Мангала провел 10 матчей за «Валенсию» и не отличился результативными действиями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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