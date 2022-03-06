Хави: «Результат считаю справедливым. «Барселона» могла добиться более комфортной победы над «Эльче»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Эльче» в матче 27-го тура чемпионата Испании.

«Результат считаю справедливым, — приводит слова Хави Marca. — «Барселона» могла добиться более комфортной победы над «Эльче». Соперник провел отличную игру, нам было очень сложно, но мы одержали жизненно важную победу».

Тренер заявил, что не знает, какое место займет каталонская команда по итогам чемпионата.

«У меня хорошие ощущения. У нас есть несколько побед подряд, и это означает, что мы работаем хорошо. Каждая победа укрепляет веру в себя и убеждает игроков в том, что ты делаешь», — сказал он.

После 27 туров ла лиги «Барселона» набрала 48 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Эльче» с 29 баллами располагается на 14-й позиции.