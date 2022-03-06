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Сегодня, 21:17

Хави: «Результат считаю справедливым. «Барселона» могла добиться более комфортной победы над «Эльче»

Хави назвал справедливой победу «Барселоны» над «Эльче»
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Эльче» в матче 27-го тура чемпионата Испании.

«Результат считаю справедливым, — приводит слова Хави Marca. — «Барселона» могла добиться более комфортной победы над «Эльче». Соперник провел отличную игру, нам было очень сложно, но мы одержали жизненно важную победу».

Тренер заявил, что не знает, какое место займет каталонская команда по итогам чемпионата.

«У меня хорошие ощущения. У нас есть несколько побед подряд, и это означает, что мы работаем хорошо. Каждая победа укрепляет веру в себя и убеждает игроков в том, что ты делаешь», — сказал он.

После 27 туров ла лиги «Барселона» набрала 48 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Эльче» с 29 баллами располагается на 14-й позиции.

Источник: https://www.marca.com/futbol/laliga-santander/elche-barcelona-directo/2022/03/06/01_0101_20220306_954_178.html

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Милан

X2

21%

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15%

1.86
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23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
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Манчестер Сити 4
Манчестер Юнайтед 1
Матч завершен

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
ФК Эльче
0
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Ла лига: «Барселона» обыграла «Эльче», «Бетис» против «Атлетико» и другие матчи 27-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 27 19 6 2 56-21 63
2
 Севилья 27 15 10 2 39-18 55
3
 Барселона 26 13 9 4 48-29 48
4
 Бетис 26 14 4 8 48-32 46
5
 Атлетико 26 13 6 7 47-34 45
6
 Р. Сосьедад 27 12 8 7 28-29 44
7
 Вильярреал 27 11 9 7 47-26 42
8
 Атлетик 26 9 10 7 29-25 37
9
 Валенсия 27 9 9 9 41-43 36
10
 Сельта 27 9 8 10 33-31 35
11
 Осасуна 27 9 8 10 26-31 35
12
 Эспаньол 27 8 8 11 33-40 32
13
 Р. Вальекано 26 9 4 13 28-32 31
14
 Эльче 27 7 8 12 29-39 29
15
 Хетафе 27 6 9 12 26-32 27
16
 Мальорка 27 6 8 13 26-45 26
17
 Гранада 27 5 10 12 28-43 25
18
 Кадис 27 4 12 11 23-39 24
19
 Алавес 27 5 7 15 21-44 22
20
 Леванте 26 3 9 14 28-51 18
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31 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.03 23:00
Алавес – Севилья
 0 : 0
5.03 16:00
Осасуна – Вильярреал
 1 : 0
5.03 18:15
Эспаньол – Хетафе
 2 : 0
5.03 20:30
Валенсия – Гранада
 3 : 1
5.03 23:00
Реал – Р. Сосьедад
 4 : 1
6.03 16:00
Кадис – Р. Вальекано
 2 : 0
6.03 18:15
Эльче – Барселона
 1 : 2
6.03 20:30
Сельта – Мальорка
 4 : 3
6.03 23:00
Бетис – Атлетико
 - : -
7.03 23:00
Атлетик – Леванте
 - : -
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Реал

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Реал

 13
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Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 13
П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 9
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Жорди Альба

Барселона

 7
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Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

 7
И К Ж
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 21 2 2
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Иньиго Мартинес

Атлетик

 20 1 6
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 25 1 4
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