Хави: «Результат считаю справедливым. «Барселона» могла добиться более комфортной победы над «Эльче»
Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Эльче» в матче 27-го тура чемпионата Испании.
«Результат считаю справедливым, — приводит слова Хави Marca. — «Барселона» могла добиться более комфортной победы над «Эльче». Соперник провел отличную игру, нам было очень сложно, но мы одержали жизненно важную победу».
Тренер заявил, что не знает, какое место займет каталонская команда по итогам чемпионата.
«У меня хорошие ощущения. У нас есть несколько побед подряд, и это означает, что мы работаем хорошо. Каждая победа укрепляет веру в себя и убеждает игроков в том, что ты делаешь», — сказал он.
После 27 туров ла лиги «Барселона» набрала 48 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Эльче» с 29 баллами располагается на 14-й позиции.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|27
|19
|6
|2
|56-21
|63
|
2
|Севилья
|27
|15
|10
|2
|39-18
|55
|
3
|Барселона
|26
|13
|9
|4
|48-29
|48
|
4
|Бетис
|26
|14
|4
|8
|48-32
|46
|
5
|Атлетико
|26
|13
|6
|7
|47-34
|45
|
6
|Р. Сосьедад
|27
|12
|8
|7
|28-29
|44
|
7
|Вильярреал
|27
|11
|9
|7
|47-26
|42
|
8
|Атлетик
|26
|9
|10
|7
|29-25
|37
|
9
|Валенсия
|27
|9
|9
|9
|41-43
|36
|
10
|Сельта
|27
|9
|8
|10
|33-31
|35
|
11
|Осасуна
|27
|9
|8
|10
|26-31
|35
|
12
|Эспаньол
|27
|8
|8
|11
|33-40
|32
|
13
|Р. Вальекано
|26
|9
|4
|13
|28-32
|31
|
14
|Эльче
|27
|7
|8
|12
|29-39
|29
|
15
|Хетафе
|27
|6
|9
|12
|26-32
|27
|
16
|Мальорка
|27
|6
|8
|13
|26-45
|26
|
17
|Гранада
|27
|5
|10
|12
|28-43
|25
|
18
|Кадис
|27
|4
|12
|11
|23-39
|24
|
19
|Алавес
|27
|5
|7
|15
|21-44
|22
|
20
|Леванте
|26
|3
|9
|14
|28-51
|18
|4.03
|23:00
|
Алавес – Севилья
|0 : 0
|5.03
|16:00
|
Осасуна – Вильярреал
|1 : 0
|5.03
|18:15
|
Эспаньол – Хетафе
|2 : 0
|5.03
|20:30
|
Валенсия – Гранада
|3 : 1
|5.03
|23:00
|
Реал – Р. Сосьедад
|4 : 1
|6.03
|16:00
|
Кадис – Р. Вальекано
|2 : 0
|6.03
|18:15
|
Эльче – Барселона
|1 : 2
|6.03
|20:30
|
Сельта – Мальорка
|4 : 3
|6.03
|23:00
|
Бетис – Атлетико
|- : -
|7.03
|23:00
|
Атлетик – Леванте
|- : -
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|20
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|13
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|13
|П
|
|
Карим Бензема
Реал
|9
|
|
Жорди Альба
Барселона
|7
|
|
Гоньи Икер Муниаин
Атлетик
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|21
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|20
|1
|6
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|25
|1
|4