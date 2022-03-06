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Сегодня, 20:09

«Барселона» на выезде одержала волевую победу над «Эльче»

Иван Шитик
Корреспондент
6 марта. «Эльче» — «Барселона» — 1:2.
Фото ФК «Барселона».

«Барселона» победила «Эльче» в матче 27-го тура чемпионата Испании. Каталонский клуб взял верх в гостях со счетом 2:1.

Отметим, что «Барса» одержала волевую победу. После первого тайма каталонцы проигрывали со счетом 0:1, но голы Феррана Торреса и Мемфиса Депая во второй половине перевернули ход встречи.

«Барселона» набрала 48 очков и вышла на третье место в турнирной таблице.

«Эльче» располагается на 14-й строчке (29 очков).

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Манчестер Сити 4
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2-й тайм

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
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Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
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Ф1 (0)

19%

1.46

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1.86
ФК Барселона
ФК Эльче
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Ла лига: «Барселона» обыграла «Эльче», «Бетис» против «Атлетико» и другие матчи 27-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 27 19 6 2 56-21 63
2
 Севилья 27 15 10 2 39-18 55
3
 Барселона 26 13 9 4 48-29 48
4
 Бетис 26 14 4 8 48-32 46
5
 Атлетико 26 13 6 7 47-34 45
6
 Р. Сосьедад 27 12 8 7 28-29 44
7
 Вильярреал 27 11 9 7 47-26 42
8
 Атлетик 26 9 10 7 29-25 37
9
 Валенсия 27 9 9 9 41-43 36
10
 Осасуна 27 9 8 10 26-31 35
11
 Сельта 26 8 8 10 29-28 32
12
 Эспаньол 27 8 8 11 33-40 32
13
 Р. Вальекано 26 9 4 13 28-32 31
14
 Эльче 27 7 8 12 29-39 29
15
 Хетафе 27 6 9 12 26-32 27
16
 Мальорка 26 6 8 12 23-41 26
17
 Гранада 27 5 10 12 28-43 25
18
 Кадис 27 4 12 11 23-39 24
19
 Алавес 27 5 7 15 21-44 22
20
 Леванте 26 3 9 14 28-51 18
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38 тур
4.03 23:00
Алавес – Севилья
 0 : 0
5.03 16:00
Осасуна – Вильярреал
 1 : 0
5.03 18:15
Эспаньол – Хетафе
 2 : 0
5.03 20:30
Валенсия – Гранада
 3 : 1
5.03 23:00
Реал – Р. Сосьедад
 4 : 1
6.03 16:00
Кадис – Р. Вальекано
 2 : 0
6.03 18:15
Эльче – Барселона
 1 : 2
6.03 20:30
Сельта – Мальорка
 - : -
6.03 23:00
Бетис – Атлетико
 - : -
7.03 23:00
Атлетик – Леванте
 - : -
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Реал

 13
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Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 13
П
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Карим Бензема

Реал

 9
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Жорди Альба

Барселона

 7
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Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

 7
И К Ж
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Жюль Кунде

Севилья

 21 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 20 1 6
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 25 1 4
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