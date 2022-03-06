«Барселона» на выезде одержала волевую победу над «Эльче»

«Барселона» победила «Эльче» в матче 27-го тура чемпионата Испании. Каталонский клуб взял верх в гостях со счетом 2:1.

Отметим, что «Барса» одержала волевую победу. После первого тайма каталонцы проигрывали со счетом 0:1, но голы Феррана Торреса и Мемфиса Депая во второй половине перевернули ход встречи.

«Барселона» набрала 48 очков и вышла на третье место в турнирной таблице.

«Эльче» располагается на 14-й строчке (29 очков).