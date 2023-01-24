Хави — о тер Штегене: «Возможно, он сейчас лучший в «Барселоне»
Главный тренер «Барселоны» Хави похвалил игру тер Штегена в этом сезоне
Главный тренер «Барселоны» Хави оценил игру голкипера каталонцев Марка-Андре тер Штегена.
«Марк находится на впечатляющем уровне. Возможно, он сейчас лучший в «Барселоне». Он напоминает мне Тер Штегена в мой последний игровой год в «Барселоне», — цитирует Хави Marca.
Тер Штеген играет в составе «Барселоны» с 2014 года. В 351 матче за каталонцев он пропустил 348 мячей и 142 раза сыграл «на ноль». Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2025 года.
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|И
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|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|17
|14
|2
|1
|36-6
|44
|
2
|Реал
|17
|13
|2
|2
|38-16
|41
|
3
|Р. Сосьедад
|18
|12
|2
|4
|28-18
|38
|
4
|Вильярреал
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|9
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|5
|21-13
|31
|
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|9
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|31
|
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|5
|19-14
|28
|
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|Осасуна
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|18-17
|28
|
8
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|
9
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|7
|5
|6
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|26
|
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|Мальорка
|18
|7
|4
|7
|15-16
|25
|
11
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|18
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|6
|7
|26-28
|21
|
12
|Валенсия
|17
|5
|5
|7
|25-20
|20
|
13
|Эспаньол
|18
|4
|8
|6
|22-26
|20
|
14
|Альмерия
|18
|5
|4
|9
|20-28
|19
|
15
|Севилья
|18
|4
|6
|8
|18-26
|18
|
16
|Вальядолид
|18
|5
|2
|11
|13-28
|17
|
17
|Хетафе
|18
|4
|5
|9
|16-25
|17
|
18
|Сельта
|18
|4
|5
|9
|17-29
|17
|
19
|Кадис
|18
|3
|7
|8
|12-29
|16
|
20
|Эльче
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|0
|6
|12
|12-36
|6
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38 тур
|27.01
|23:00
|
Альмерия – Эспаньол
|- : -
|28.01
|16:00
|
Кадис – Мальорка
|- : -
|28.01
|18:15
|
Жирона – Барселона
|- : -
|28.01
|20:30
|
Севилья – Эльче
|- : -
|28.01
|23:00
|
Хетафе – Бетис
|- : -
|29.01
|16:00
|
Вальядолид – Валенсия
|- : -
|29.01
|18:15
|
Осасуна – Атлетико
|- : -
|29.01
|20:30
|
Сельта – Атлетик
|- : -
|29.01
|23:00
|
Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|30.01
|23:00
|
Вильярреал – Р. Вальекано
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|13
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|10
|
|
Карим Бензема
Реал
|9
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|14
|2
|2
|
|
Гонсало Верду
Эльче
|7
|2
|1
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|11
|2
|1
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