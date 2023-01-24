Главный тренер «Барселоны» Хави оценил игру голкипера каталонцев Марка-Андре тер Штегена.

«Марк находится на впечатляющем уровне. Возможно, он сейчас лучший в «Барселоне». Он напоминает мне Тер Штегена в мой последний игровой год в «Барселоне», — цитирует Хави Marca.

Тер Штеген играет в составе «Барселоны» с 2014 года. В 351 матче за каталонцев он пропустил 348 мячей и 142 раза сыграл «на ноль». Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2025 года.