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Кике Санчес Флорес стал новым главным тренером «Хетафе»

Кике Санчес Флорес возглавил «Хетафе»
13:02
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«Хетафе» провел пресс-конференцию, на которой назвал имя нового главного тренера клуба.

Команду возглавил Кике Санчес Флорес, который уже работал с командой в 2004-2005 и 2015 годах. Последним местом работы 56-летнего специалиста был «Уотфорд» в 2019 году.

4 октября «Хетафе» на официальном сайте сообщил, что Мичел Гонсалес был уволен с поста главного тренера клуба.

В восьми матчах команда набрала лишь одно очко и занимает последнее место в ла лиге.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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