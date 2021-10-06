Кике Санчес Флорес стал новым главным тренером «Хетафе»

«Хетафе» провел пресс-конференцию, на которой назвал имя нового главного тренера клуба.

Команду возглавил Кике Санчес Флорес, который уже работал с командой в 2004-2005 и 2015 годах. Последним местом работы 56-летнего специалиста был «Уотфорд» в 2019 году.

4 октября «Хетафе» на официальном сайте сообщил, что Мичел Гонсалес был уволен с поста главного тренера клуба.

В восьми матчах команда набрала лишь одно очко и занимает последнее место в ла лиге.