«Севилья» интересуется полузащитником «Лейпцига» Адамсом

«Севилья» намерена усилиться полузащитником «Лейпцига» Тайлером Адамсом, сообщает AS.

По информации источника, испанский клуб ищет нового опорного полузащитника и может подписать 23-летнего американца за 20 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Адамс сделал 1 результативную передачу в 36 матчах за «Лейпциг», портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.