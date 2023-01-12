Депай близок к переходу в «Атлетико»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай в скором времени может стать игроком «Атлетико», сообщает Marca.

По информации источника, переговоры по трансферу форварда проходят быстро, сделка может быть заключена в ближайшие дни. Отмечается, что мадридский клуб уже достиг соглашения с футболистом.

28-летний нидерландец выступает за «Барселону» с июля 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за испанский клуб четыре матча и забил один мяч. Его контракт рассчитан до июня 2023 года.