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Футболист «Валенсии» заболел коронавирусом

13:17
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«Валенсия» сообщила, что после новой серии тестов на коронавирус в клубе выявлен новый случай заболевания. Положительный результат дал тест одного из футболистов, информирует сайт клуба.

Игрок был немедленно изолирован от команды и помещен на карантин.

Ранее стало известно, что полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев уже переболел COVID-19.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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