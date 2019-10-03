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Френки де Йонг: «Хотел играть с де Лигтом в «Барсе», но мое желание было невзаимным»

14:10
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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг признался, что звал в каталонский клуб защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта.

— Я видел не все матчи де Лигта, но смотрел его игры против «Фиорентины» и «Атлетико», — заявил де Йонг в интервью Gazzetta dello Sport. — Думаю, в них он сыграл хорошо. Он еще очень молод, но уже похож на звезду «Ювентуса». Я очень хотел играть с ним в «Барсе» и звал его сюда, но мое желание было невзаимным.

В текущем сезоне де Лигт провел 8 матчей, в которых результативными действиями не отметился. Де Йонг за «Барселону» сыграл в 11 матчах и отметился двумя голами и результативной передачей.

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