Фирпо о работе с Куманом: «Он врал мне»

Защитник «Лидса» Хуниор Фирпо высказался о работе под руководством экс-наставника «Барселоны» Роналда Кумана.

«Просил Кумана объяснить мне ситуацию, но в тот момент, когда тренер начинает врать тебе, ты понимаешь, что он обманывает тебя... Зачем просить его что-то объяснить, если ты знаешь, что он будет обманывать тебя снова и снова? Куман врал мне, говоря бессмысленные вещи. Он говорил, что я слабо тренируюсь, что плохо влияю на команду... Что-то в таком духе», — цитирует Фирпо Cadena Ser.

25-летний футболист играл в составе «Барселоны» с 2019 по 2021 год, после чего ушел в «Лидс», который приобрел его за 15 миллионов евро.