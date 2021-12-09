Анчелотти: «Участие Бензема в дерби с «Атлетико» под вопросом, остальные готовы к игре»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о состоянии игроков к дерби с «Атлетико» в 17-м туре чемпионата Испании.

«У нас есть несколько дней, чтобы оценить состояние Бензема, который сегодня тренировался индивидуально. Каземиро в порядке, и остальные готовы к матчу, — приводит слова тренера Marca. — Сегодня некоторые игроки были немного уставшими, но это нормально через два дня после игры. Куртуа провел отличный матч против «Севильи», Милитао — тоже. Алаба продолжает играть стабильно, как и Менди. Это помогло команде не пропускать голы».

Матч «Реал» — «Атлетико» пройдет 12 декабря на стадионе «Сантьяго Барнабеу». Начало — в 23:00 по московскому времени.

Команда Анчелотти лидирует в чемпионате Испании, набрав 39 очков в 16 матчах. «Атлетико» занимает 4-е место, имея на счету 29 очков в 15 играх.