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Суарес избежал серьезной травмы в матче «Атлетико» с «Порту»

20:21
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Нападающий «Атлетико» Луис Суарес избежал серьезной травмы, сообщает пресс-служба испанцев. Футболист получил повреждение в матче 6-го тура Лиги чемпионов с «Порту» (3:1).

Сообщалось, что у игрока может быть разрыв сухожилия, но после медицинского обследования был исключен тяжелый вариант повреждения.

34-летний форвард в текущем сезоне провел 21 матч за «Атлетико» и забил восемь мячей при двух голевых передачах.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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