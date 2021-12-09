Суарес избежал серьезной травмы в матче «Атлетико» с «Порту»

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес избежал серьезной травмы, сообщает пресс-служба испанцев. Футболист получил повреждение в матче 6-го тура Лиги чемпионов с «Порту» (3:1).

Сообщалось, что у игрока может быть разрыв сухожилия, но после медицинского обследования был исключен тяжелый вариант повреждения.

34-летний форвард в текущем сезоне провел 21 матч за «Атлетико» и забил восемь мячей при двух голевых передачах.