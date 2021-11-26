Ферран Торрес попросил «Манчестер Сити» отпустить его в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави хочет, чтобы в зимнее трансферное окно каталонский клуб оформил трансфер нападающего «Манчестер Сити» Феррана Торреса. 21-летний испанец заинтересован в этом переходе и попросил руководство английского клуба отпустить его в «Барсу», сообщает Mundo Deportivo.

В этом сезоне Торрес провел 7 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Его контракт с «горожанами» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.