Ферран Торрес попросил «Манчестер Сити» отпустить его в «Барселону»
Главный тренер «Барселоны» Хави хочет, чтобы в зимнее трансферное окно каталонский клуб оформил трансфер нападающего «Манчестер Сити» Феррана Торреса. 21-летний испанец заинтересован в этом переходе и попросил руководство английского клуба отпустить его в «Барсу», сообщает Mundo Deportivo.
В этом сезоне Торрес провел 7 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.
Его контракт с «горожанами» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
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