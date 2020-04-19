Фернандо Редондо: «После возвращения в «Реал» Зидан серьезно вырос как тренер»

Бывший полузащитник «Реала» Фернандо Редондо поделился мнением о работе Зинедина Зидана в качестве главного тренера «Королевского клуба», а также рассказал, что сам хочет заниматься тренерской деятельностью.

— Любой, кто носил футболку «Реала» и выступал за «Королевский клуб», прекрасно понимает, какая тут критика и что фанаты от тебя требуют, — приводит AS слова Редондо. — Надо отметить, что Зидан после возвращения в качестве главного тренера «сливочных» доказал, что серьезно вырос как тренер. Хотел бы я стать тренером? У меня были предложения в прошлом году, но на тот момент мне это было не очень нужно. Теперь идея стать тренером засела у меня в голове, но сначала надо пережить пандемию коронавируса.