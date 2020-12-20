Феликс получил повреждение в матче с «Эльче»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о состоянии форварда Жоау Феликса после матча 14-го тура чемпионата Испании против «Эльче» (3:1).

«Феликсу нанесли сильный удар в первом тайме. Он вышел на поле после перерыва и почувствовал дискомфорт. Могу сказать, что он очень хорошо отработал, несмотря на боль. Будем надеяться, что речь идет лишь об ушибе», — приводит слова Симеоне AS.

В текущем сезоне Феликс провел 18 матчей за «Атлетико», в которых забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.