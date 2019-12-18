Феликс хотел бы сыграть с Криштиану Роналду

Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс, признанный лучшим молодым игроком Европы 2019 года, поделился впечатлениями от награды Golden Boy.

— Очень счастлив, — приводит слова португальца Be Soccer. — Те, кто рядом со мной, знают, как усердно я работал, чтобы победить. Всегда говорил, что это моя цель. Семья, друзья и партнеры по команде знают через что пришлось пройти, чтобы быть здесь.

«Ювентус»? Никто не знает, что произойдет, но я бы хотел сыграть с Криштиану Роналду.

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