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Фати вернется к тренировкам не раньше марта

08:10
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Нападающий «Барселоны» Ансу Фати сможет вернуться к тренировкам в общей группе лишь в конце марта, сообщает Diario Sport.

По данным источника, во время восстановления после операции у 18-летнего испанца была обнаружена жидкость в колене, которую пришлось удалять. Из-за этого процесс реабилитации затянется. Фати не выходил на поле с ноября 2020 года.

В нынешнем сезоне ла лиги футболист провел 7 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал результативную передачу.

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