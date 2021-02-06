Зидан: «Однажды мы увидим Азара в лучшей форме и без травм»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о состоянии нападающего Эдена Азара.

«Эден переживает непростые времена. Уверен, что его возвращение — вопрос времени. Однажды мы увидим его в лучшей форме и, надеюсь, обойдется без травм. Ему требуется еще 2-3 недели на восстановление. Ему пока не везет, но он — великолепный футболист и нужен команде», — цитирует Goal Зидана.

В сезоне-2020/21 Азар провел 13 матчей за «Реал», на его счету 3 гола. 30-летний бельгиец пропустил большую часть матчей в сезоне из-за травм.