Зидан: «Однажды мы увидим Азара в лучшей форме и без травм»
09:37
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о состоянии нападающего Эдена Азара.
«Эден переживает непростые времена. Уверен, что его возвращение — вопрос времени. Однажды мы увидим его в лучшей форме и, надеюсь, обойдется без травм. Ему требуется еще 2-3 недели на восстановление. Ему пока не везет, но он — великолепный футболист и нужен команде», — цитирует Goal Зидана.
В сезоне-2020/21 Азар провел 13 матчей за «Реал», на его счету 3 гола. 30-летний бельгиец пропустил большую часть матчей в сезоне из-за травм.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/real-madrid-boss-zidane-hopes-unlucky-hazard-can-return-in-2/12d0uq00d28e41u4jf5pmwm1bd
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