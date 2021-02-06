Суарес: «Куман сказал, что я не вхожу в его планы»

Форвард «Атлетико» Луис Суарес рассказал об уходе из «Барселоны», за которую выступал на протяжении шести лет.

«Когда «Барселона» сказала мне что больше на меня не рассчитывает, это было тяжело, я этого не ожидал. Куман позвонил мне и сказал, что я не вхожу в его планы.

Когда «Барселона» официально заявила, что больше не рассчитывает на меня, начались переговоры с «Атлетико». Интерес ко мне проявляли многие клубы, не только «Атлетико» и «Ювентус». Я же хотел принять правильное решение, которое будет лучшим для меня и моей семьи", — цитирует уругвайца Goal.

Суарес в текущем сезоне сыграл 20 матчей за «Атлетико» во всех турнирах, записав на свой счет 14 голов и 2 результативные передачи.