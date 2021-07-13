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Фати пропустит предсезонную подготовку «Барселоны»

19:57
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Нападающий «Барселоны» Ансу Фати пропустит предсезонную подготовку сине-гранатовых, сообщает AS со ссылкой на Catalunya Radio. Испанец продолжит свое восстановления в Мадриде под присмотром спортивного доктора Хоакина Хуана.

18-летний футболист пробудет в столице Испании несколько недель, что не позволит ему полететь на сборы с командой.

Нападающий получил травму колена в ноябре прошлого года и перенес четыре операции.

В минувшем сезоне Фати успел сыграть за «Барсу» 10 матчей, в которых забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи.

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Иван Шитик все материалы автора

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