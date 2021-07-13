Хихонский «Спортинг» взял в аренду украинского полузащитника из «Леганеса»

Хихонский «Спортинг» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником «Леганеса» Василием Кравцом. Арендное соглашение с 23-летним украинцем рассчитано до конца предстоящего сезона.

Также клубы договорились об обязательном выкупе футболиста в случае выхода «Спортинга» в ла лигу. Если команда останется в сегунде, то у клуба просто будет право на выкуп игрока.

Действующий контракт Кравца с «Леганесом» рассчитано до лета 2023 года. В прошлом сезоне украинец выступал на правах аренды за польский «Лех».