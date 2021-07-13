Старридж будет тренироваться с «Мальоркой»

Бывший нападающий «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуля» Дэниел Старридж близок к возвращению в футбол. «Мальорка», которая будет выступать в ла лиге в следующем сезоне, пригласила форварда на просмотр, сообщает сайт клуба.

? El @RCD_Mallorca ha cursado invitaci?n para que @DanielSturridge (Birmingham, Inglaterra, 1989) participe desde ma?ana 14 de julio en los entrenamientos de la primera plantilla del club dentro de su proceso de preparaci?n



?? https://t.co/td1PPp3ypL pic.twitter.com/Li3da0TEqh — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) July 13, 2021

В сезоне-2019/20 Старридж выступал за турецкий «Трабзонспор», с которым разорвал контракт в марте. На счету форварда 11 матчей в чемпионате Турции, в которых забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

31-летнему англичанину было запрещено заниматься футбольной деятельностью до 17 июня 2020 года в связи с нарушением правил Футбольной ассоциации Англии о ставках.