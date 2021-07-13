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Старридж будет тренироваться с «Мальоркой»

18:03
Дэниел Старридж. Фото ФК «Мальорка».
Дэниел Старридж. Фото ФК «Мальорка».
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Бывший нападающий «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуля» Дэниел Старридж близок к возвращению в футбол. «Мальорка», которая будет выступать в ла лиге в следующем сезоне, пригласила форварда на просмотр, сообщает сайт клуба.

В сезоне-2019/20 Старридж выступал за турецкий «Трабзонспор», с которым разорвал контракт в марте. На счету форварда 11 матчей в чемпионате Турции, в которых забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

31-летнему англичанину было запрещено заниматься футбольной деятельностью до 17 июня 2020 года в связи с нарушением правил Футбольной ассоциации Англии о ставках.

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Иван Шитик все материалы автора

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