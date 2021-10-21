«Барселона» намерена побороться с «Реалом» за Мбаппе

«Барселона» намерена побороться с «Реалом» за нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает AS.

По информации источника, сине-гранатовые готовы предложить Мбаппе подписной бонус в размере 90 миллионов евро. В каталонском клубе полагают, что «Реал» может предложить нападающему лишь 50 миллионов евро.

Также отмечается, что «Барселона» хочет предложить 22-летнему французу зарплату выше, чем в мадридском клубе. При этом сливочные уверены, что являются фаворитами в борьбе за футболиста.

Напомним, что контракт Мбаппе с «ПСЖ» заканчивается летом 2022 года. В нынешнем сезоне нападающий забил 5 мячей и сделал 4 результативные передачи в 10 матчах чемпионата Франции.