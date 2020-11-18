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Фабрегас рассказал, что разочарован в Гвардьоле

15:47
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Бывший полузащитник «Барселоны» Сеск Фабрегас — об экс-наставнике каталонской команды Хосепе Гвардьоле.

— Мы с Пепом ни разу не общались за последние 8 лет, — приводит CCMA слова Фабрегаса. — Я разочаровался в нем, не знаю, взаимно ли это. Произошло кое-что, о чем я не хотел бы говорить. Пеп был моим идолом с самого детства, я у него многому научился.

Гвардьола и Фабрегас вместе работали в «Барселоне» с 2011 по 2012 год, после чего испанский специалист покинул клуб.

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