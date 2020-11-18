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Фабрегас: «Никто не отнимет у Месси его наследие в «Барселоне»

17:27
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Бывший полузащитник «Барселоны» Сеск Фабрегас — о нападающем сине-гранатовых Лионеле Месси и его конфликте с руководством клуба прошлым летом.

— Лео — большая звезда, — приводит Goal.com слова Фабрегаса. — Не думаю, что болельщики на него в обиде. В день, когда он уйдет из «Барселоны», все с первой же минуты будут оценивать его огромный вклад в достижения команды на протяжении множества сезонов. Никто не сможет украсть у Месси его наследие. Это останется с ним навсегда. Грустно было видеть, как люди из клуба пытались ему навредить, но я, как каталонец, счастлив, что Лео не ушел.

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