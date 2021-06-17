Езил назвал Рамоса самой большой легендой «Реала»

Полузащитник «Фенербахче» Месут Озил прокомментировал решение «Реала» расстаться с защитником Серхио Рамосом. Испанец станет 1 июля свободным агентом, так как контракт не продлят.

«Самая большая легенда в истории клуба уходит. Всего наилучшего на твоем следующем шаге, мой брат. До сих пор с такой любовью вспоминаю время, проведенное вместе в Мадриде», — написал Езил в Twitter.

35-летний Рамос выступает за «Реал» с 2005 года, его контракт действует до лета 2021-го. В составе команды защитник стал пятикратным чемпионом Испании, по четыре раза выигрывал Суперкубок страны, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, дважды брал национальный Кубок и трижды — Суперкубок УЕФА.

В сезоне-2020/21 он провел 21 матч за «сливочных», на его счету 4 гола и 1 результативная передача.