Конец эпохи. Серхио Рамос прощается с «Реалом» и уходит в свободное плавание

Пути великого защитника и великого клуба расходятся.

Когда Испания выходила на свой стартовый матч Евро-2020, только ленивый на Пиренеях не вспомнил, что это первый за полтора десятка лет крупный турнир «Красной фурии» без Серхио Рамоса. Даже будучи защитником, он бы точно придумал, как справиться со шведским автобусом. Но, даже оставшись из-за травмы дома, чемпион мира и двукратный чемпион Европы на несколько часов затмил собой все события дня на континентальном первенстве.

Рамос прощается с «Реалом» и вместе с ним из «Королевского клуба» уходит эпоха. В прошлый раз такое было, когда из Мадрида уезжал Криштиану Роналду. Но нынешняя история — это что-то особенное, и прежними сливочные уже не будут. Даже с Каримом Бензема, Тони Кроосом, все же остающимся в испанской столице еще на год Марселу и получившим новый контракт Лукой Модричем.

Кажется, даже прощание с Зинедином Зиданом воспринималось проще. То ли потому, что французский тренер уже уходил из «Реала» и как игрок, и как тренер. Либо дело в так и неоправдавшихся надеждах на еще одно чудо Зизу, который принес Мадриду три подряд трофея Лиги чемпионов. На этом фоне прошлогоднего триумфа в ла лиге оказалось недостаточно, но тот титул — еще и последняя победная песня Рамоса.

Его окладистая борода, напоминавшая скорее о последних раундах сражений за хоккейный Кубок Стэнли, и горящие, как у викингов-берсеркеров глаза, стали символами последнего чемпионства «Реала». И всего этого будет не хватать новой команде, которую будет строить вернувшийся на «Сантьяго Бернабеу» Карло Анчелотти. Итальянец, кстати, высказался на тему будущего Рамоса на первой же своей пресс-конференции, заявив: «Я не могу представить «Реал» без него».

Это был четкий и ясный сигнал как лично Серхио, так и президенту «Реала» Флорентино Пересу, которые не могли прийти к соглашению по новому контракту капитана. Не в первый уже раз. Шесть лет назад Рамос грозился уйти в «МЮ», увеличив свою зарплату до 10 миллионов евро, и бунт завершился триумфом защитника, получившего от «Реала» даже на два миллиона больше, чем ему обещали в Манчестере. Тогда Серхио признался, что хотел бы закончить в Мадриде карьеру, но с оговоркой: если против этого не будет президент.

У Рамоса хватало перед глазами примеров того, как Перес прощался со звездами. Тем более что в момент прошлой контрактной саги еще не зажила рана от расставания с Икером Касильясом. Возможно, судьба капитана была предопределена в тот момент, когда он схлестнулся с Пересом в раздевалке после позорного вылета из Лиги чемпионов от «Аякса» (1:4). Пропускавший игру из-за дисквалификации Рамос вступился за команду после ругани президента и на слова босса о собственном увольнении заявил: «Заплати мне, и я уйду. Я отдал все ради этой эмблемы, клуба и даже ради тебя».

Со временем не первый уже конфликт утих, но сейчас понимаешь, что разбившуюся чашку склеить было невозможно. В то, что в этот раз все снова каким-то волшебным образом рассосется, и стороны ударят по рукам, мало кто верил. Тем более на одном из этапов переговоров Рамос заявил президенту, что в «ПСЖ» ему пообещали выступления в одной команде с Лионелем Месси.

Только при всем уважении к Рамосу и его статусу легенды сравнивать лидеров «Реала» и «Барселоны» некорректно. Месси — целая вселенная, и он может диктовать свои условия не только сине-гранатовым, а любому клубу мира. У Серхио другой вес и статус. И даже заявляя пару месяцев назад о том, что он любит Рамоса, как родного сына, Перес давал понять: в этот раз условия диктует он.

«Продление контракта? Это не от него зависит. Это зависит от ситуации в «Реале», — заявил президент, в тысячный раз напомнив, какой удар по клубу нанесла пандемия. И если скромняга Модрич согласился пойти на понижение оклада, а вслед за ним на попятную пошел принявший предложение сливочных Лукас Васкес, то для 35-летнего Рамоса вопрос с контрактом был еще и вопросом уважения со стороны клуба.

У руководства же своя правда. Особенно после шума вокруг призывов Рамоса к другим игрокам не идти на сокращение зарплаты ради подписания Кильяна Мбаппе. Мы вряд ли узнаем, сколько в этой истории правды, и не выдумана ли они она от начала и до конца. Тем более, и прошлая контрактная эпопея Серхио тоже сопровождалась черным пиаром и многочисленными вбросами в СМИ.

Тем не менее, хэппи-энд в этой истории был возможен. Как на прошлой неделе утверждал AS, капитан стал склоняться к тому, чтобы принять предложенный «Реалом» годичный контракт с десятипроцентным сокращением зарплаты. В понедельник Рамос встретился с Пересом, и, казалось, стороны сделали шаг навстречу друг другу. По данным AS, Рамос хотел получить договор на два сезона или по схеме «1+1», и источники издания отмечали прогресс в переговорах.

На следующий день главный редактор Marca Хосе Феликс Диас заверил, что не попавший в список неприкасаемых игроков Рамос готов выступать за «Реал», который является для него родным домом. Но в итоге пути клуба и его капитана расходятся. Серхио ждет новое плавание — в «ПСЖ», «Манчестер Сити» или где-то еще. Как утверждает один из главных инсайдеров европейского футбола Джанлука Ди Марцио, Рамос решил попробовать что-то новое, а попытки Анчелотти уговорить игрока ни к чему не привели.

Таков путь. Жизнь на этом не заканчивается, но очевидно, что после шестнадцати счастливых и грандиозных лет сливочным и Рамосу будет очень сильно не хватать друг друга. А нам — этого казавшегося вечным союза.