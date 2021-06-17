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Куман заявил, что сделка по переходу Депая в «Барселону» практически завершена

06:36
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман заявил, что сделка по переходу нападающего Мемфиса Депая в каталонский клуб практически завершена.

«Все почти завершено. Еще ничего не подписано, но сделка почти закончена. Я хотел получить Мемфиса еще в январе, но не получилось. Если получится сейчас — будет великолепно. Мы знаем, на что способны вместе», — цитирует Voetbal International Кумана.

В сезоне-2020/21 Депай провел 40 матчей за «Лион», на его счету 22 гола и 12 результативных передач. По окончании сезона 27-летний голландец стал свободным агентом.

9 июня сообщалось, что «Барселона» предлагает Депаю контракт сроком на три года.

Дополнительная информация:

https://www.vi.nl/nieuws/koeman-kan-memphis-bijna-begroeten-bij-barca-ziet-er-goed-uit

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