Куман заявил, что сделка по переходу Депая в «Барселону» практически завершена

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман заявил, что сделка по переходу нападающего Мемфиса Депая в каталонский клуб практически завершена.

«Все почти завершено. Еще ничего не подписано, но сделка почти закончена. Я хотел получить Мемфиса еще в январе, но не получилось. Если получится сейчас — будет великолепно. Мы знаем, на что способны вместе», — цитирует Voetbal International Кумана.

В сезоне-2020/21 Депай провел 40 матчей за «Лион», на его счету 22 гола и 12 результативных передач. По окончании сезона 27-летний голландец стал свободным агентом.

9 июня сообщалось, что «Барселона» предлагает Депаю контракт сроком на три года.