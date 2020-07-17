«Эвертон» может подписать Хамеса Родригеса

«Эвертон» заинтересован в трансфере Хамеса Родригеса, сообщает Daily Mail. Однако для этого необходимо продать двух игроков.

«Реал» может запросить за Хамеса 35 миллионов фунтов, однако «Эвертон» остается в борьбе за футболиста. Клуб из Мерсисайда уже готовит место под звездного новичка, продав Моргана Шнайдерлина. Сообщается, что главный тренер команды Карло Анчелотти выбирает между Фабианом Делфом, Гильфи Сигурдссоном Мухамедом Бешичем и Томом Дэвисом.

Отметим, что «Эвертон» также запрашивал информацию об Адриане Рабьо. После 36-ти туров чемпионата Англии клуб Анчелотти занимает 11-ю позицию.