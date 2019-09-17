«Этот день изменил мою жизнь». 23 года назад Иньеста стал игроком «Барселоны»
10:02
Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста сообщил, что 23 года назад стал игроком каталонского клуба. 17 сентября 1996 года он перешел в академию «Барсы» из «Альбасете» в возрасте 12 лет.
«Этот день 23 года назад изменил мою жизнь», — написал Иньеста в Twitter, опубликовав подборку своей игры в составе «Барсы».
Иньеста защищал цвета «Барселоны» вплоть до 2018 года, после чего перешел в японский «Виссел Кобе». С «Барсой» он выиграл девять чемпионатов Испании, шесть Кубков, семь Суперкубков страны, четыре Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и три клубных чемпионата мира.
Un d?a como hoy, hace 23 a?os, cambi? mi vida @fcbarcelona #LaMasia pic.twitter.com/gaEjSCqQPl— Andr?s Iniesta (@andresiniesta8) September 17, 2019