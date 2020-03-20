Если чемпионат Испании не возобновится до середины мая, команды будут играть каждые два дня

Президент испанской ла лиги Хавьер Тебас в четверг на встрече с представителями клубов проявил оптимизм в возобновлении сезона и его завершении до 30 июня. До приостановки сезона клубы сыграли 27 туров. Как отмечает COPE, если турнир не возобновится до 14 мая, матчи будут каждые 48 часов.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 227 764 человек. Умерших — 9 308, выздоровевших — 85 985. В России на данный момент 199 случаев заражения, один человек умер.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется