Эрнесто Вальверде: "Сейчас "Реал" в лучшем состоянии, чем был во время предыдущей встречи с "Барселоной"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде предвкушает противостояние с "Реалом" в полуфинале Кубка Испании. В нынешнем сезоне в первом круге чемпионата страны "Барселона" разгромила "Реал" со счетом 5:1.

– Тогда "Реал" приехал на наш стадион в сложном психологическом состоянии, – цитирует AFP Вальверде. – Сейчас он в другой ситуации совершенно. У него гораздо больше уверенности. "Реал" стал играть лучше, добивается лучших результатов. Это сильно влияет на игру. Например, в ближайшем матче мы встретимся с "Валенсией", которая тоже переживает свой пик в сезоне.