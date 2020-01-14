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Эрнесто Вальверде: «Это были напряженные два с половиной года»

14:51
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Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде попрощался с клубом и болельщиками.

— Мое время в «Барселоне» подошло к концу, — цитирует Вальверде официальный сайт клуба. — Это были напряженные два с половиной года с самого начала. В то же время, я наслаждался радостными моментами — празднование побед и трофеев.

Я хотел бы поблагодарить президента клуба Жозепа Бартомеу и совет директоров. Я также хотел бы поблагодарить всех людей, которые работали со мной в клубе, которые поддерживали меня и были в курсе событий в течение двух с половиной сезонов. Благодарю игроков за все их усилия. Я желаю всем удачи.

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