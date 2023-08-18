Хави: «Фати перейдет в «Реал»? Вы смеетесь?»

Главный тренер «Барселоны» Хави опроверг информацию о том, что вингер Ансу Фати перейдет в «Реал».

«Фати в перейдет в «Реал»? Это шутка, правильно я понимаю? Я уже говорил, что Ансу — это наследие клуба. Он важный игрок, я хочу, чтобы он остался. Фати — это настоящее и будущее «Барселоны», — сказал Хави на пресс-конференции.

Действующий контракт 20-летнего Фати рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.

В прошлом сезоне Фати принял участие в 51 матче во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи.