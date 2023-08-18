Хави: «Феликс? Не буду говорить о игроках других команд»

Главный тренер «Барселоны» Хави не стал комментировать возможный трансфер Жоау Феликса из «Атлетико».

Сообщалось, что переход игрока может стоить 7-8 миллионов евро.

«Феликс? Как и в случае с Неймаром, я не хочу обсуждать футболистов других команд. Посмотрим, сможем ли мы усилиться», — сказал Хави на пресс-конференции.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро. Действующий контракт Феликса с «матрасниками» рассчитан до 2027 года.

Во второй части сезона-2022/23 23-летний португалец играл на правах аренды за «Челси». Он забил 4 мяча в 20 матчах за лондонский клуб.