Эрик Гарсия подшутил над Винисиусом после поражения «Реала» в матче с «Барселоной»

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия высмеял поведение форварда «Реала» Винисиуса после Класико (4:0), сообщает AS.

«Золотой мяч» ждет тебя, да. Уже в следующем году», — сказал Гарсия игроку мадридцев.

Таким образом защитник «Барсы» намекал на «нырки» Винисиуса в матче 29-го тура ла лиги. Несмотря на поражение, «Реал» продолжает лидировать в таблице чемпионата Испании.