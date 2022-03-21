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Сегодня, 10:28

Араухо — первый за 10 лет игрок «Барселоны», который забил головой на «Сантьяго Бернабеу»

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Защитник «Барселоны» Рональд Араухо стал первым за 10 лет игроком каталонцев, который забил головой на «Сантьяго Бернабеу», сообщает Carrusel Deportivo.

Последним, кому это удавалось, был экс-защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль. В 2012 году бывший капитан блаугранас отметился выездным голом в матче Кубка Испании (2:1), ассистировал ему нынешний тренер клуба Хави.

«Барселона» в матче 29-го тура чемпионата Испании обыграла «Реал» со счетом 4:0. В ла лиге сине-гранатовые с 54 очками занимают третье место, «Реал» с 66 очками — на первой строчке.

Испания. Лига 1. 29-й тур
20 мар, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
0:4
Барселона
Голы
Обамеянг, 29 (0:1), Араухо, 38 (0:2), Торрес, 47 (0:3), Обамеянг, 51 (0:4)
Реал
Куртуа Карвахаль (Диас, 47) Эдер Милитау Алаба Начо (Асенсио, 63) Кроос (Камавинга, 46) Модрич Каземиру Вальверде Винисиус Жуниор Родригу (Васкес, 63)
Барселона
тер Штеген Пике Араухо Жорди Альба (Дани Алвес, 86) Гарсия Бускетс Педри (Гонсалес, 86) де Йонг (Гави, 71) Дембеле (Траоре, 80) Торрес Обамеянг (Депай, 71)
Предупреждения
Кроос 22’, Модрич 63’, Камавинга 82’, Васкес 88’  -  де Йонг 26’, Бускетс 31’, Жорди Альба 74’, Гонсалес 88’
Судьи
Мунуэра (Испания)

Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 29 20 6 3 59-25 66
2
 Севилья 29 15 12 2 40-19 57
3
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
4
 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
6
 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
7
 Вильярреал 29 12 9 8 48-27 45
8
 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
9
 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
10
 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
11
 Сельта 29 9 9 11 33-32 36
12
 Эспаньол 29 9 9 11 35-41 36
13
 Р. Вальекано 28 9 5 14 29-34 32
14
 Эльче 29 8 8 13 30-40 32
15
 Хетафе 29 6 11 12 27-33 29
16
 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
17
 Кадис 29 5 12 12 25-41 27
18
 Мальорка 29 6 8 15 26-49 26
19
 Алавес 29 5 7 17 23-48 22
20
 Леванте 29 3 10 16 31-58 19
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.03 23:00
Атлетик – Хетафе
 1 : 1
19.03 16:00
Алавес – Гранада
 2 : 3
19.03 18:15
Эльче – Валенсия
 0 : 1
19.03 20:30
Осасуна – Леванте
 3 : 1
19.03 23:00
Р. Вальекано – Атлетико
 0 : 1
20.03 16:00
Эспаньол – Мальорка
 1 : 0
20.03 18:15
Кадис – Вильярреал
 1 : 0
20.03 18:15
Сельта – Бетис
 0 : 0
20.03 20:30
Севилья – Р. Сосьедад
 0 : 0
20.03 23:00
Реал – Барселона
 0 : 4
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 22
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 14
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 14
П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 9
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 7
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 25 2 4
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 23 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 21 1 6
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