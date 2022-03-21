Араухо — первый за 10 лет игрок «Барселоны», который забил головой на «Сантьяго Бернабеу»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо стал первым за 10 лет игроком каталонцев, который забил головой на «Сантьяго Бернабеу», сообщает Carrusel Deportivo.

Последним, кому это удавалось, был экс-защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль. В 2012 году бывший капитан блаугранас отметился выездным голом в матче Кубка Испании (2:1), ассистировал ему нынешний тренер клуба Хави.

«Барселона» в матче 29-го тура чемпионата Испании обыграла «Реал» со счетом 4:0. В ла лиге сине-гранатовые с 54 очками занимают третье место, «Реал» с 66 очками — на первой строчке.