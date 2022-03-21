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Сегодня, 09:06

Начо остался недоволен игрой «Реала» в матче с «Барселоной»

Виктория Кравченко
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Защитник «Реала» Начо раскритиковал игру команды после поражения от «Барселоны» (0:4) в 29-м туре ла лиги.

«Плохая игра с нашей стороны. Результат об этом говорит. Мы были расслаблены из-за преимущества в турнирной таблице. В Класико обидно проиграть. У нас хороший сезон, лидируем с отрывом.

В матче с «Барселоной» «Реал» не был хорош ни в одном аспекте: ни в защите, ни в нападении. Нам даже с мячом было некомфортно. Это один из худших матчей, но мы все еще на первом месте», — цитирует Начо Marca.

«Барселона» не проигрывает на протяжении 12 матчей. С 54 очками каталонцы занимают третье место в турнирной таблице, «Реал» с 66 очками — на первой строчке.

Источник: https://www.marca.com/futbol/laliga-santander/r-madrid-barcelona-directo/2022/03/20/01_0101_20220320_186_178.html
Хосе Игнасио Фернандес Иглесиас (Начо)
ФК Барселона
ФК Реал
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 Реал 29 20 6 3 59-25 66
2
 Севилья 29 15 12 2 40-19 57
3
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
4
 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
6
 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
7
 Вильярреал 29 12 9 8 48-27 45
8
 Атлетик 29 10 11 8 33-28 41
9
 Валенсия 29 10 10 9 42-43 40
10
 Осасуна 29 10 8 11 29-36 38
11
 Сельта 29 9 9 11 33-32 36
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 Эспаньол 29 9 9 11 35-41 36
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 Р. Вальекано 28 9 5 14 29-34 32
14
 Эльче 29 8 8 13 30-40 32
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 Хетафе 29 6 11 12 27-33 29
16
 Гранада 29 6 10 13 31-46 28
17
 Кадис 29 5 12 12 25-41 27
18
 Мальорка 29 6 8 15 26-49 26
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 Алавес 29 5 7 17 23-48 22
20
 Леванте 29 3 10 16 31-58 19
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18.03 23:00
Атлетик – Хетафе
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19.03 16:00
Алавес – Гранада
 2 : 3
19.03 18:15
Эльче – Валенсия
 0 : 1
19.03 20:30
Осасуна – Леванте
 3 : 1
19.03 23:00
Р. Вальекано – Атлетико
 0 : 1
20.03 16:00
Эспаньол – Мальорка
 1 : 0
20.03 18:15
Кадис – Вильярреал
 1 : 0
20.03 18:15
Сельта – Бетис
 0 : 0
20.03 20:30
Севилья – Р. Сосьедад
 0 : 0
20.03 23:00
Реал – Барселона
 0 : 4
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Карим Бензема

Реал

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Карим Бензема

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Барселона

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Хорхе Куэнка

Хетафе

 25 2 4
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