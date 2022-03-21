Начо остался недоволен игрой «Реала» в матче с «Барселоной»

Защитник «Реала» Начо раскритиковал игру команды после поражения от «Барселоны» (0:4) в 29-м туре ла лиги.

«Плохая игра с нашей стороны. Результат об этом говорит. Мы были расслаблены из-за преимущества в турнирной таблице. В Класико обидно проиграть. У нас хороший сезон, лидируем с отрывом.

В матче с «Барселоной» «Реал» не был хорош ни в одном аспекте: ни в защите, ни в нападении. Нам даже с мячом было некомфортно. Это один из худших матчей, но мы все еще на первом месте», — цитирует Начо Marca.