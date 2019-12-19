Эмилио Бутрагеньо: «Странно, что в моментах с Вараном не был задействован ВАР»

Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо выразил недовольство работой арбитра в перенесенном матче 10-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (0:0). Бутрагеньо считает, что в двух моментах с Рафаэлем Вараном судья должен был воспользоваться системой ВАР. В первом тайме Варана ударил по ногам Клеман Лангле, а затем повалил в штрафной «Барсы» Иван Ракитич. В обоих случаях фол зафиксирован не был.

— Мы выступаем за ВАР. Система должна помогать арбитру, ведь он не может замечать все детали, — цитирует Marca Бутрагеньо. — Она должна работать, когда допускается ошибка. Странно, что судьи ВАР не вмешались в моментах с Вараном. Судья не заметил два очевидных фола. Странно, что не был задействован ВАР.