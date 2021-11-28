Эмери о судействе в игре с «Барселоной»: «Ощущение, что судьи не уважают нас. Мы заслуживаем объяснений»
Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери раскритиковал работу судей в матче 15-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (1:3).
«Кое-что было не в наших руках, и это повлияло на результат матча. Я не понимаю эпизод с пенальти, кто-то должен объяснить, что произошло. Такое чувство, что судьи не уважают «Вильярреал», потому что в этом сезоне уже было много эпизодов не в нашу пользу. Мы заслуживаем объяснений. Почему ВАР не вмешивается, если судья на поле чего-то не замечает?
На Альбиоле тоже был пенальти, но этого, видимо, недостаточно. Пенальти назначают, когда мяч летит в ворота, но Пике поднял руку, выбил мяч и все обошлось. Судья не знает, было ли нарушение, но мне непонятно, почему два этих эпизода не проанализировали дополнительно. А если происходит спорный эпизод, который может обернуться не в нашу пользу, то ВАР обязательно обратит на него внимание», — приводит Marca слова Эмери.
В начале встречи в штрафной «Барселоны» мяч попал в руку защитнику «сине-гранатовых» Жерару Пике, но главный судья Сесар Сото Градо проигнорировал эпизод.
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