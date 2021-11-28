Фекир близок к продлению контракта с «Бетисом»
Полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир близок к продлению контракта с командой, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, испанский клуб начал переговоры по новому соглашению с 28-летним французом. Сообщается, что игрок подпишет новый контракт до 2025 или 2026 года.
Фекир выступает за «Бетис» с лета 2019 года. В сезоне-2021/22 он провел 17 матчей за команду, на его счету 3 гола и 3 результативных передачи. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2023 года.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.mundodeportivo.com/futbol/fichajes/20211127/1001718254/betis-fekir-acercan-posturas-renovacion.html
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