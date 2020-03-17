Эльяким Мангала: «Когда мне сказали, что у меня коронавирус, сначала подумал, что это шутка»

Защитник «Валенсии» Эльяким Мангала рассказал о том, как узнал о своем положительном анализе на коронавирус.

— В пятницу мы сдавали тесты на коронавирус, у меня не было никаких симптомов, все как обычно, — цитирует Goal.com Мангала. — Когда утром в субботу доктор сказал, что я заражен, я был шокирован. Сначала думал, что это шутка, но когда врач завел речь о карантине на 14 дней, о том, что мне нужно держаться подальше от своих детей, понял, что никакой шутки тут нет. Сейчас я нахожусь в доме, в полной изоляции. Мне повезло, что у меня такой дом, в котором моя семья может быть изолированной от меня. Симптомов у меня нет, так что я продолжаю тренироваться.

Известно, что в «Валенсии» есть еще 4 зараженных помимо Мангала: речь о футболистах Эсекиэле Гарае и Хосе Гайя, а также о тренере Пако Камарасе и враче Хуане Альяге. Отец Дениса Черышева Дмитрий сообщил «СЭ», что у его сына, также выступающего за «летучих мышей», не выявлен коронавирус.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.

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