«Эльче» победил «Севилью»
«Эльче» в матче 26-го тура чемпионата Испании победил «Севилью» со счетом 2:1.
Победный гол забил Гвидо Карильо.
«Севилья» занимает четвертое место в таблице. «Эльче» — 17-й.
Чемпионат Испании
Лига 1
26-й тур
«Эльче» — «Севилья» — 2:1 (0:0)
Голы: Гути, 70 (1:0). Каррильо, 76 (2:0). де Йонг, 90 (2:1).
«Эльче»: Бадиа, Барраган, Верду, Кальво, Хосема, Марконе (Мфулу, 62), Гути (Диего Гонсалес, 90+2), Каррильо, Фидель, Бойе (Луисми, 90+2), Тете Моренте (Хосан, 76).
«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас (Сусо, 68), Эскудеро (Акунья, 57), Рекик, С.Гомес, Ракитич (Оливер Торрес, 57), Гудель, А.Д.Гомес (Эн-Несири, 76), де Йонг, Окампос, Эль-Хаддади (Хоан Хордан, 57).
Предупреждения: Марконе, 2. Бойе, 47. Барраган, 64. Фидель, 90+2.
Судья: Писарро Гомес (Испания).
6 марта. Эльче. Стадион «Мануэль Мартинес Валеро».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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