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«Эльче» победил «Севилью»

20:09
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«Эльче» в матче 26-го тура чемпионата Испании победил «Севилью» со счетом 2:1.

Победный гол забил Гвидо Карильо.

«Севилья» занимает четвертое место в таблице. «Эльче» — 17-й.

Чемпионат Испании

Лига 1

26-й тур

«Эльче» — «Севилья» — 2:1 (0:0)

Голы: Гути, 70 (1:0). Каррильо, 76 (2:0). де Йонг, 90 (2:1).
«Эльче»: Бадиа, Барраган, Верду, Кальво, Хосема, Марконе (Мфулу, 62), Гути (Диего Гонсалес, 90+2), Каррильо, Фидель, Бойе (Луисми, 90+2), Тете Моренте (Хосан, 76).

«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас (Сусо, 68), Эскудеро (Акунья, 57), Рекик, С.Гомес, Ракитич (Оливер Торрес, 57), Гудель, А.Д.Гомес (Эн-Несири, 76), де Йонг, Окампос, Эль-Хаддади (Хоан Хордан, 57).

Предупреждения: Марконе, 2. Бойе, 47. Барраган, 64. Фидель, 90+2.

Судья: Писарро Гомес (Испания).

6 марта. Эльче. Стадион «Мануэль Мартинес Валеро».

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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