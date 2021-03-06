Голкипер «Эйбара» не забил пенальти. Команда проиграла «Кадису»
«Кадис» с минимальным счетом победил «Эйбар» в матче 26-го тура чемпионата Испании — 1:0.
У «Эйбара» был хороший шанс сравнять счет во втором тайме. Команда получила право на пенальти. Бить пошел голкипер «Эйбара» Марко Дмитрович, но не смог реализовать удар.
Чемпионат Испании. Лига 1
26-й тур
«Кадис» — «Эйбар» — 1:0 (1:0)
Гол: Негредо, 40.
Нереализованный пенальти: Дмитрович, 57 (вратарь)
«Кадис»: Ледесма, Кала, Карселeн, Эспино, Мауро, Фернандес, Хосе Мари (Фали, 74), Йенссон (Гарридо, 74), Негредо (Лосано, 74), Собрино (Искиэрдо, 80), Санчес (Переа, 63).
«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель, Арбилья, Оливейра, Диоп (Ресио, 80), Экспосито (Родригес, 68), Посо, Педро Леон (Гарсия, 68), Кике Гарсия (Муто, 80), Серхио Энрич, Б.Хиль.
Предупреждения: Серхио Энрич, 17. Хосе Анхель, 34. Хосе Мари, 51. Искиэрдо, 90+7.
Судья: дель Серро Гранде (Испания).
6 марта. Кадис. Стадион «Рамон де Карранса».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю