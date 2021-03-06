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Голкипер «Эйбара» не забил пенальти. Команда проиграла «Кадису»

22:26
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«Кадис» с минимальным счетом победил «Эйбар» в матче 26-го тура чемпионата Испании — 1:0.

У «Эйбара» был хороший шанс сравнять счет во втором тайме. Команда получила право на пенальти. Бить пошел голкипер «Эйбара» Марко Дмитрович, но не смог реализовать удар.

Чемпионат Испании. Лига 1

26-й тур

«Кадис» — «Эйбар» — 1:0 (1:0)

Гол: Негредо, 40.

Нереализованный пенальти: Дмитрович, 57 (вратарь)

«Кадис»: Ледесма, Кала, Карселeн, Эспино, Мауро, Фернандес, Хосе Мари (Фали, 74), Йенссон (Гарридо, 74), Негредо (Лосано, 74), Собрино (Искиэрдо, 80), Санчес (Переа, 63).

«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель, Арбилья, Оливейра, Диоп (Ресио, 80), Экспосито (Родригес, 68), Посо, Педро Леон (Гарсия, 68), Кике Гарсия (Муто, 80), Серхио Энрич, Б.Хиль.

Предупреждения: Серхио Энрич, 17. Хосе Анхель, 34. Хосе Мари, 51. Искиэрдо, 90+7.

Судья: дель Серро Гранде (Испания).

6 марта. Кадис. Стадион «Рамон де Карранса».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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