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Бензема попал в заявку «Реала» на матч с «Атлетико»

18:23
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Нападающий «Реала» Карим Бензема восстановился от травмы и попал в заявку на матч 26-го тура чемпионата Испании с «Атлетико».

33-летний француз 19 февраля получил надрыв приводящей мышцы бедра. Из-за повреждения Бензема пропустил три последних матча мадридской команды.

В сезоне-2020/21 Бензема провел 28 матчей за «Реал», на его счету 17 голов и 5 результативных передач. «Королевский клуб» отстает от «Атлетико» на 3 очка в турнирной таблице, при этом у команды Диего Симеоне есть матч в запасе.

Матч «Атлетико» — «Реал» состоится 7 марта. Начало встречи в 18.15 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/realmadrid

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