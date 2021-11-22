«Эльче» отправил в отставку главного тренера Франа Эскрибу

Фран Эскриба покинул пост главного тренера «Эльче», сообщает пресс-служба клуба.

«Хотим поблагодарить тренера и пожелать ему удачи в его профессиональной и личной жизни», — говорится в сообщении клуба.

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21 ноября команда проиграла «Бетису» со счетом 0:3 в матче 14-го тура чемпионата Испании. У «Эльче» 11 очков и 18-е место в турнирной таблице.

56-летний специалист возглавил команду в феврале этого года и помог «Эльче» сохранить место в ла лиге.