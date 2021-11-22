Хави отклонил вариант с трансфером ван де Бека в «Барселону»
11:47
Главный тренер «Барселоны» Хави отклонил вариант с трансфером полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека, сообщает Diario Sport.
По информации источника, каталонский клуб связался с полузащитником, чтобы узнать его мнение о возможном трансфере. Ван де Бек сообщил, что был бы рад этой возможности перейти в «Барселону».
Однако Хави отклонил этот вариант, сообщив, что не нуждается в усилении полузащиты.
В нынешнем сезоне 24-летний нидерландец провел шесть матчей и отметился одной результативной передачей.
Дополнительная информация:
https://www.sport.es/es/noticias/barca/xavi-frena-beek-12882306
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