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Хави отклонил вариант с трансфером ван де Бека в «Барселону»

11:47
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Главный тренер «Барселоны» Хави отклонил вариант с трансфером полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека, сообщает Diario Sport.

По информации источника, каталонский клуб связался с полузащитником, чтобы узнать его мнение о возможном трансфере. Ван де Бек сообщил, что был бы рад этой возможности перейти в «Барселону».

Однако Хави отклонил этот вариант, сообщив, что не нуждается в усилении полузащиты.

В нынешнем сезоне 24-летний нидерландец провел шесть матчей и отметился одной результативной передачей.

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/es/noticias/barca/xavi-frena-beek-12882306

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Карен Саркисян все материалы автора

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