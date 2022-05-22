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«Эльче» обыграл «Хетафе» в заключительном матче сезона ла лиги

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«Эльче» дома обыграл «Хетафе» в матче 38-го тура чемпионата Испании — 3:1.

В составе хозяев забивали Лукас Оласа и Энрике Перес (дубль). У гостей отличился Энес Юнал.

В итоговой турнирной таблице «Эльче» занял 13-е место, набрав 42 очка. «Хетафе» расположился на 15-й строчке с 39 очками.

Испания. Лига 1. 38-й тур
22 мая, 18:30. Estadio Manuel Martinez Valero (Эльче)
Эльче
3:1
Хетафе
Голы
Энес Юнал, 33 (0:1), Оласа, 37 (1:1), Перес, 84 (2:1), Перес, 90+2 (3:1)
Эльче
Касилья Роко Бигас Оласа Херард Гумбау (Гути, 70) Пасторе (Перес, 69) Маскарель Дональд Каррильо (Фидель, 60) Пере Милья (Понсе, 60) Тете Моренте (Хосан, 77)
Хетафе
Сория Даконам Куэнка Иглесиас (Суарес, 82) Митрович Аленья (Вильяр, 60) Янкто (Окай Йокушлу, 82) Арамбарри Оскар Родригес (Рамирес, 75) Энес Юнал Майораль (Максимович, 74)
Предупреждения
Бигас 51’, Херард Гумбау 62’  -  Митрович 36’, Даконам 87’
Судьи
Фернандес (Испания)
ФК Хетафе
ФК Эльче
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Реал 38 26 8 4 80-31 86
2
 Барселона 37 21 10 6 68-36 73
3
 Атлетико 37 20 8 9 63-42 68
4
 Севилья 37 17 16 4 52-30 67
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 37 17 11 9 39-35 62
7
 Вильярреал 37 15 11 11 61-37 56
8
 Атлетик 37 14 13 10 43-35 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
10
 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
11
 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
12
 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
13
 Эльче 38 11 9 18 40-52 42
14
 Эспаньол 37 10 11 16 40-53 41
15
 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
16
 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
17
 Гранада 37 8 13 16 44-61 37
18
 Кадис 37 7 15 15 34-51 36
19
 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 37 8 7 22 31-64 31
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38 тур
20.05 22:00
Р. Вальекано – Леванте
 2 : 4
20.05 22:00
Реал – Бетис
 0 : 0
21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 3 : 1
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 - : -
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 - : -
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 0 : 2
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 - : -
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 - : -
22.05 23:00
Севилья – Атлетик
 - : -
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