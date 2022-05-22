«Эльче» обыграл «Хетафе» в заключительном матче сезона ла лиги

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«Эльче» дома обыграл «Хетафе» в матче 38-го тура чемпионата Испании — 3:1.

В составе хозяев забивали Лукас Оласа и Энрике Перес (дубль). У гостей отличился Энес Юнал.

В итоговой турнирной таблице «Эльче» занял 13-е место, набрав 42 очка. «Хетафе» расположился на 15-й строчке с 39 очками.