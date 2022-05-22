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Сегодня, 14:26

Кавазашвили предположил, что Черышев окажется в «Ференцвароше» вместе Черчесовым

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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением с «СЭ» по поводу карьеры Дениса Черышева после ухода из «Валенсии».

«Думаю, что Черышеву было комфортно играть в сборной Черчесова, поэтому я не удивлюсь, если он окажется в венгерской команде, которую сейчас Станислав и тренирует», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Сардарян Алексею.

Контракт россиянина с «Валенсией» рассчитан до лета 2022 года, соглашение не будет продлено. Таким образом, в другой клуб он сможет перейти на правах свободного агента.

В текущем сезоне Черышев провел за «Валенсию» 19 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Денис Черышев
Станислав Черчесов
ФК Валенсия
ФК Ференцварош
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3
 Атлетико 37 20 8 9 63-42 68
4
 Севилья 37 17 16 4 52-30 67
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 37 17 11 9 39-35 62
7
 Вильярреал 37 15 11 11 61-37 56
8
 Атлетик 37 14 13 10 43-35 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
10
 Осасуна 37 12 11 14 37-49 47
11
 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
12
 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
13
 Эспаньол 37 10 11 16 40-53 41
14
 Эльче 37 10 9 18 37-51 39
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16
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 Кадис 37 7 15 15 34-51 36
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20.05 22:00
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Валенсия – Сельта
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22.05 18:30
Эльче – Хетафе
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22.05 21:00
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