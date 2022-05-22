Кавазашвили предположил, что Черышев окажется в «Ференцвароше» вместе Черчесовым

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением с «СЭ» по поводу карьеры Дениса Черышева после ухода из «Валенсии».

«Думаю, что Черышеву было комфортно играть в сборной Черчесова, поэтому я не удивлюсь, если он окажется в венгерской команде, которую сейчас Станислав и тренирует», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Сардарян Алексею.

Контракт россиянина с «Валенсией» рассчитан до лета 2022 года, соглашение не будет продлено. Таким образом, в другой клуб он сможет перейти на правах свободного агента.

В текущем сезоне Черышев провел за «Валенсию» 19 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.