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«Эльче» и «Эспаньол» сыграли вничью в матче чемпионата Испании

21:32
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«Эльче» и «Эспаньол» сыграли вничью в матче 10-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:2.

В составе «Эльче» голы забивали Лукас Бойе и Дарио Бенедетто. У «Эспаньола» голы забивали Мануэль Морланес и Гомес Рауль де Томас.

Чемпионат Испании. Лига 1

10-й тур

«Эльче» — «Эспаньол» — 2:2 (1:0)

Голы: Бойе, 23 (1:0). Морланес, 51 (1:1). Рауль де Томас, 52 (1:2). Бенедетто, 84 (2:2).

«Эльче»: Касилья, Барраган (Пере Милья, 82), Бигас, Мохика, Верду, Пасторе (Херард Гумбау, 64), Маскарель (Бенедетто, 64), Гути (Паласиос, 83), Лукас (Тете Моренте, 64), Фидель, Бойе.

«Эспаньол»: Диего Лопес, Кабрера, Давид Лопес (Морланес, 46), Гомес, Педроса, Хиль (Мерида, 82), Дардер (Эррера, 67), Мелендо (Алейш Видаль, 76), У Лэй (Меламед, 46), Эмбарба, Рауль де Томас.

Предупреждения: Верду, 34. Диего Лопес, 74. Паласиос, 86. Бигас, 90+4.

Судья: Фигероа Васкес (Испания).

23 октября. Эльче. Стадион «Мануэль Мартинес Валеро».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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Ф2 (0)

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2.48

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