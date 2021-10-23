«Эльче» и «Эспаньол» сыграли вничью в матче чемпионата Испании
«Эльче» и «Эспаньол» сыграли вничью в матче 10-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:2.
В составе «Эльче» голы забивали Лукас Бойе и Дарио Бенедетто. У «Эспаньола» голы забивали Мануэль Морланес и Гомес Рауль де Томас.
Чемпионат Испании. Лига 1
10-й тур
«Эльче» — «Эспаньол» — 2:2 (1:0)
Голы: Бойе, 23 (1:0). Морланес, 51 (1:1). Рауль де Томас, 52 (1:2). Бенедетто, 84 (2:2).
«Эльче»: Касилья, Барраган (Пере Милья, 82), Бигас, Мохика, Верду, Пасторе (Херард Гумбау, 64), Маскарель (Бенедетто, 64), Гути (Паласиос, 83), Лукас (Тете Моренте, 64), Фидель, Бойе.
«Эспаньол»: Диего Лопес, Кабрера, Давид Лопес (Морланес, 46), Гомес, Педроса, Хиль (Мерида, 82), Дардер (Эррера, 67), Мелендо (Алейш Видаль, 76), У Лэй (Меламед, 46), Эмбарба, Рауль де Томас.
Предупреждения: Верду, 34. Диего Лопес, 74. Паласиос, 86. Бигас, 90+4.
Судья: Фигероа Васкес (Испания).
23 октября. Эльче. Стадион «Мануэль Мартинес Валеро».
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